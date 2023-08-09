Ксения Клементьева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1680
Отец ребёнка: Ефремов Еремей Тимофеев
Рождение ребёнка
1697
Отец ребёнка: Ефремов Еремей Тимофеев
Рождение ребёнка
1698
Дочь: Ефремова Меленья Еремеева
Отец ребёнка: Ефремов Еремей Тимофеев
Рождение ребёнка
1705
Сын: Ефремов Кондратий Еремеев
Отец ребёнка: Ефремов Еремей Тимофеев
Рождение ребёнка
1709
Отец ребёнка: Ефремов Еремей Тимофеев
Рождение ребёнка
1717
Отец ребёнка: Ефремов Еремей Тимофеев
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно