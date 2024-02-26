Карпова (Матвеева) Пелагея Ильинична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Карпова (Матвеева) Пелагея Ильинична

Место рождения

с. Кюстюмеры, Вурнарский район, Чувашская республика

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

1915 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности
1958 г.р.

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Матвеев Илья

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Карпов Анатолий Игнатович

Отец ребёнка: Карпов Игнат Карпович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Карпов Игнат Карпович

Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
13.10.1947

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Карпов Игнат Карпович

Рождение ребёнка
10.02.1950

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Карпов Игнат Карпович

Рождение ребёнка
18.07.1955

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Карпов Игнат Карпович

Рождение ребёнка
01.01.1958

Сын: Карпов Иван Игнатович

Отец ребёнка: Карпов Игнат Карпович

Смерть
Неизвестно

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