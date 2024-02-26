Карпова (Матвеева) Пелагея Ильинична
Место рожденияс. Кюстюмеры, Вурнарский район, Чувашская республика
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Матвеев Илья
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Карпов Анатолий Игнатович
Отец ребёнка: Карпов Игнат Карпович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
13.10.1947
Рождение ребёнка
10.02.1950
Рождение ребёнка
18.07.1955
Рождение ребёнка
01.01.1958
Отец ребёнка: Карпов Игнат Карпович
Смерть
Неизвестно