Виноградов Никита Осипович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1862
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Бракосочетание
17.02.1880
Ф-389 О-1 Д-379 (1880г) Любимовка, Преображенка, Богдановка, Шестаковка, Пронькино Поручители: Петр Родионов Ткачев, Василий Иванов Виноградов; Кирилл Алексеев Косенков, Герасим Максимов Ковалев
Рождение ребёнка
16.10.1897
Дочь: Параскева Никитична
Мать ребёнка: Виноградова Агриппина Алексеевна
Фонд 389 Опись 1 Дело 874 (1897 г) (дело в ОГАОО оцифровано) https://yandex.ru/archive/catalog/342676a4-0c50-4100-b613-06cc2fc73774/120 Метрическая книга записей о рождении, бракосочетании и смерти ж... Показать все
Рождение ребёнка
20.03.1899
Дочь: Клавдия Никитична
Мать ребёнка: Виноградова Агриппина Алексеевна
Фонд 389 Опись 1 Дело 943 1899г Метрическая книга записей о рождении, бракосочетании и смерти жителей сел: Логачевка, Любимовка Восприемники: Косенко Иван Алексеев, Шапошникова Матрона Сергеева
Рождение ребёнка
Вычислено 1901
Смерть
Неизвестно