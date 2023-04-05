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Виноградов Никита Осипович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1862

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ПЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1862

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
17.02.1880

Жена: Виноградова Агриппина Алексеевна

Любимовка, Тоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Ф-389 О-1 Д-379 (1880г) Любимовка, Преображенка, Богдановка, Шестаковка, Пронькино Поручители: Петр Родионов Ткачев, Василий Иванов Виноградов; Кирилл Алексеев Косенков, Герасим Максимов Ковалев
Рождение ребёнка
16.10.1897

Дочь: Параскева Никитична

Мать ребёнка: Виноградова Агриппина Алексеевна

Любимовка, Тоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Фонд 389 Опись 1 Дело 874 (1897 г) (дело в ОГАОО оцифровано) https://yandex.ru/archive/catalog/342676a4-0c50-4100-b613-06cc2fc73774/120 Метрическая книга записей о рождении, бракосочетании и смерти ж... Показать все
Рождение ребёнка
20.03.1899

Дочь: Клавдия Никитична

Мать ребёнка: Виноградова Агриппина Алексеевна

Любимовка, Тоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Фонд 389 Опись 1 Дело 943 1899г Метрическая книга записей о рождении, бракосочетании и смерти жителей сел: Логачевка, Любимовка Восприемники: Косенко Иван Алексеев, Шапошникова Матрона Сергеева
Рождение ребёнка
Вычислено 1901

Сын: Виноградов Иоанн Никитич

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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