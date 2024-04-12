Кузнецов Иван Ефимович
Место рождения
Дата рожденияДо 1884 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1884 ст.
Рождение ребёнка
13.11.1900 ст.
Дочь: Кузнецова Екатерина Ивановна
Мать ребёнка: Кузнецова Анна Степановна
Ильинская церковь, Старицкого уезда, Емельяновской волости, села Ильинского 13.11.1900 Трихинкино Екатерина Ивановна Кузнецова Трихинкино отец крестьянин Иван Ефимович Кузнецов Трихинкино мать крес... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно