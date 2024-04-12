Кузнецов Иван Ефимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКузнецов Иван Ефимович

Кузнецов Иван Ефимович

Место рождения

Тряхинькино, Калининский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

До 1884 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

До 1883 г.р.

Дети

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1884 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Тряхинькино, Калининский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
13.11.1900 ст.

Дочь: Кузнецова Екатерина Ивановна

Мать ребёнка: Кузнецова Анна Степановна

Тряхинькино, Калининский муниципальный район, Тверская область
Ильинская церковь, Старицкого уезда, Емельяновской волости, села Ильинского 13.11.1900 Трихинкино Екатерина Ивановна Кузнецова Трихинкино отец крестьянин Иван Ефимович Кузнецов Трихинкино мать крес... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кузнецова Анна Степановна

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close