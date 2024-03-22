Степанида Трифонова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Степанида Трифонова

Место рождения

Яблоново, Тарусский муниципальный район, Калужская область

Дата рождения

1825

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1812 г.р.

Дети

Добавил:

ИД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825

Отец: не указан

Мать: не указана

Яблоново, Тарусский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
1837

Сын: Григорий Наумов

Отец ребёнка: Наум Иванов

Шарапово, Тарусский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
1840

Дочь: Праскева Наумова

Отец ребёнка: Наум Иванов

Бракосочетание
17.01.1843

Муж: Наум Иванов

Рождение ребёнка
?.11.1848

Сын: Федор Наумов

Отец ребёнка: Наум Иванов

Шарапово, Тарусский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
04.05.1851

Сын: Николай Наумов

Отец ребёнка: Наум Иванов

Шарапово, Тарусский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
30.07.1852

Дочь: Евдокия Наумова

Отец ребёнка: Наум Иванов

Шарапово, Тарусский муниципальный район, Калужская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Наум Иванов

Смерть
Неизвестно
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