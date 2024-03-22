Степанида Трифонова
Место рождения
Дата рождения1825
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825
Рождение ребёнка
1837
Сын: Григорий Наумов
Отец ребёнка: Наум Иванов
Рождение ребёнка
1840
Дочь: Праскева Наумова
Отец ребёнка: Наум Иванов
Бракосочетание
17.01.1843
Муж: Наум Иванов
Рождение ребёнка
?.11.1848
Сын: Федор Наумов
Отец ребёнка: Наум Иванов
Рождение ребёнка
04.05.1851
Сын: Николай Наумов
Отец ребёнка: Наум Иванов
Рождение ребёнка
30.07.1852
Дочь: Евдокия Наумова
Отец ребёнка: Наум Иванов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Наум Иванов
Смерть
Неизвестно