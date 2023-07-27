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Емельян Алексеевич

Место рождения

Шеровичи, Руднянский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

1876 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1878 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1876 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Шеровичи, Руднянский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
26.04.1898 ст.

Жена: Евдокия Емельяновна

Рудня, Руднянский муниципальный район, Смоленская область
Руднянский п.п. 26.04.1898 Шеровичи, Руднянской вол. крестьянин Емельян Алексеевич Шеровичи, Руднянской вол. крестьянка Евдокия Емельяновна по жениху Шеровичи, Руднянской вол. крестьянин Афанасий Яки... Показать все
Смерть
Неизвестно

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