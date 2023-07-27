Емельян Алексеевич
Место рождения
Дата рождения1876 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
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Рождение
1876 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
26.04.1898 ст.
Жена: Евдокия Емельяновна
Рудня, Руднянский муниципальный район, Смоленская область
Руднянский п.п. 26.04.1898 Шеровичи, Руднянской вол. крестьянин Емельян Алексеевич Шеровичи, Руднянской вол. крестьянка Евдокия Емельяновна по жениху Шеровичи, Руднянской вол. крестьянин Афанасий Яки... Показать все
Смерть
Неизвестно