Тихонравова (Добролюбова) Елизавета Ивановна Около 1816 — найти родственников по фамилии на Familio
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Тихонравова (Добролюбова) Елизавета Ивановна

Место рождения

Покров, Навашинский, Нижегородская область

Дата рождения

Около 1816

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1816

Отец: Добролюбов Иван

Мать: ?

Покров, Навашинский, Нижегородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тихонравов Михаил Иванович

Рождение ребёнка
Около 1842

Дочь: (Тихонравова) Анна Михайловна

Отец ребёнка: Тихонравов Михаил Иванович

Рождение ребёнка
Около 1843

Сын: Тихонравов Леонид Михайлович

Отец ребёнка: Тихонравов Михаил Иванович

с. Новошино
Рождение ребёнка
Около 1847

Дочь: Демокритова (Тихонравова) Олимпиада Михайловна

Отец ребёнка: Тихонравов Михаил Иванович

с. Новошино
Рождение ребёнка
Около 1848

Дочь: (Тихонравова) Мария Михайловна

Отец ребёнка: Тихонравов Михаил Иванович

с. Новошино
Рождение ребёнка
Около 1849

Сын: Тихонравов Евгений Михайлович

Отец ребёнка: Тихонравов Михаил Иванович

с. Новошино
Рождение ребёнка
Около 1857

Дочь: (Тихонравова) Надежда Михайловна

Отец ребёнка: Тихонравов Михаил Иванович

с. Новошино
Смерть
Неизвестно

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