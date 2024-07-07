Тихонравова (Добролюбова) Елизавета Ивановна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1816
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
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Рождение
Около 1816
Отец: Добролюбов Иван
Мать: ?
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1842
Дочь: (Тихонравова) Анна Михайловна
Отец ребёнка: Тихонравов Михаил Иванович
Рождение ребёнка
Около 1843
Сын: Тихонравов Леонид Михайлович
Отец ребёнка: Тихонравов Михаил Иванович
с. Новошино
Рождение ребёнка
Около 1847
Дочь: Демокритова (Тихонравова) Олимпиада Михайловна
Отец ребёнка: Тихонравов Михаил Иванович
с. Новошино
Рождение ребёнка
Около 1848
Дочь: (Тихонравова) Мария Михайловна
Отец ребёнка: Тихонравов Михаил Иванович
с. Новошино
Рождение ребёнка
Около 1849
Сын: Тихонравов Евгений Михайлович
Отец ребёнка: Тихонравов Михаил Иванович
с. Новошино
Рождение ребёнка
Около 1857
Дочь: (Тихонравова) Надежда Михайловна
Отец ребёнка: Тихонравов Михаил Иванович
с. Новошино
Смерть
Неизвестно