(Уразаева) Шаржи
Место рожденияд.Малые Ширданы Зеленодольский р-н, РТ
Дата рождения1772
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1772
Отец: Алешкин Уразай N1C1
Мать: Ширкя Сындык Кызы
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Мукаев Хөсәин
Рождение ребёнка
1797
Сын: Хасаинов Мухаметгалим Указной Мулла 5 Мечети Казани
Отец ребёнка: Мукаев Хөсәин
Рождение ребёнка
1805
Отец ребёнка: Мукаев Хөсәин
Смерть
Неизвестно