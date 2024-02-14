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(Уразаева) Шаржи

Место рождения

д.Малые Ширданы Зеленодольский р-н, РТ

Дата рождения

1772

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1772

Отец: Алешкин Уразай N1C1

Мать: Ширкя Сындык Кызы

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мукаев Хөсәин

Рождение ребёнка
1797

Сын: Хасаинов Мухаметгалим Указной Мулла 5 Мечети Казани

Отец ребёнка: Мукаев Хөсәин

Рождение ребёнка
1805

Сын: Хасаинов Хуснутдин Мулла

Отец ребёнка: Мукаев Хөсәин

Смерть
Неизвестно

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