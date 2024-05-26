Наскин Николай — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Наскин Николай

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1951 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

СТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Наскин Леонид Николаевич

Мать ребёнка: Наскина (Раб) Людмила Михайловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Наскина (Раб) Людмила Михайловна

Рождение ребёнка
23.04.1972

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Наскина (Раб) Людмила Михайловна

Рождение ребёнка
25.01.1985

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Наскина (Раб) Людмила Михайловна

Смерть
Неизвестно

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