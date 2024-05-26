Наскин Николай
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Наскина (Раб) Людмила Михайловна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
23.04.1972
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Наскина (Раб) Людмила Михайловна
Рождение ребёнка
25.01.1985
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Наскина (Раб) Людмила Михайловна
Смерть
Неизвестно