Голубева Анна Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1826
Дата смерти18.11.1890
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1847
Отец ребёнка: Голубев Фёдор Федотович
Рождение ребёнка
1853
Дочь: Панормова (Голубева) Ксения Фёдоровна
Отец ребёнка: Голубев Фёдор Федотович
Новинки, Волжский муниципальный район, Самарская область
Смерть
18.11.1890
Софьино, Приволжский муниципальный район, Самарская область