Голубева Анна Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Голубева Анна Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1826

Дата смерти

18.11.1890

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1847

Сын: Голубев Иван Фёдорович

Отец ребёнка: Голубев Фёдор Федотович

Рождение ребёнка
1853

Дочь: Панормова (Голубева) Ксения Фёдоровна

Отец ребёнка: Голубев Фёдор Федотович

Новинки, Волжский муниципальный район, Самарская область
Смерть
18.11.1890
Софьино, Приволжский муниципальный район, Самарская область

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