Каган Полина Лазаревна
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.05.1905
Дата смерти1995
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.05.1905
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
28.02.1935
Дочь: Николаева Майя Ильинична
Отец ребёнка: Каган Илья Моисеевич
Витебск, Витебская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Гончарова Алевтина Ильинична
Отец ребёнка: Каган Илья Моисеевич
Смерть
1995