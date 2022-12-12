Каган Полина Лазаревна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Каган Полина Лазаревна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.05.1905

Дата смерти

1995

Пол

Женский

Добавил:

ММ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.05.1905

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
28.02.1935

Дочь: Николаева Майя Ильинична

Отец ребёнка: Каган Илья Моисеевич

Витебск, Витебская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гончарова Алевтина Ильинична

Отец ребёнка: Каган Илья Моисеевич

Смерть
1995
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