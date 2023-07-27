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Евдокия Емельяновна

Место рождения

Шеровичи, Руднянский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

1878 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1876 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Шеровичи, Руднянский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
26.04.1898 ст.

Муж: Емельян Алексеевич

Рудня, Руднянский муниципальный район, Смоленская область
Руднянский п.п. 26.04.1898 Шеровичи, Руднянской вол. крестьянин Емельян Алексеевич Шеровичи, Руднянской вол. крестьянка Евдокия Емельяновна по жениху Шеровичи, Руднянской вол. крестьянин Афанасий Яки... Показать все
Смерть
Неизвестно

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