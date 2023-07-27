Евдокия Емельяновна
Место рождения
Дата рождения1878 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
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Рождение
1878 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
26.04.1898 ст.
Муж: Емельян Алексеевич
Рудня, Руднянский муниципальный район, Смоленская область
Руднянский п.п. 26.04.1898 Шеровичи, Руднянской вол. крестьянин Емельян Алексеевич Шеровичи, Руднянской вол. крестьянка Евдокия Емельяновна по жениху Шеровичи, Руднянской вол. крестьянин Афанасий Яки... Показать все
Смерть
Неизвестно