Борисов Петр Борисович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1912
Дата смерти1995
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1912
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
26.12.1938
Мать ребёнка: Борисова (Сибирякова) Мария Степановна
Рождение ребёнка
25.07.1945
Сын: Борисов Геннадий Петрович
Мать ребёнка: Борисова (Сибирякова) Мария Степановна
Смерть
1995
Чудово, Чудовский муниципальный район, Новгородская область