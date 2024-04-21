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Борисов Петр Борисович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1912

Дата смерти

1995

Пол

Мужской

Добавил:

ОП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1912

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Борисова (Сибирякова) Мария Степановна

Рождение ребёнка
26.12.1938

Сын: Борисов Николай Петрович

Мать ребёнка: Борисова (Сибирякова) Мария Степановна

Рождение ребёнка
25.07.1945

Сын: Борисов Геннадий Петрович

Мать ребёнка: Борисова (Сибирякова) Мария Степановна

Смерть
1995
Чудово, Чудовский муниципальный район, Новгородская область

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