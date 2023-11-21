Григорьева (Самойлова) Антонина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Григорьева (Самойлова) Антонина

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1908 г.р.

Мать

До 1906 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

НЦ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Самойлов Иван Артемьевич

Мать: Самойлова Василиса Васильевна

Рождение ребёнка
02.11.1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Григорьев Валентин

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Григорьев Валентин

Смерть
Неизвестно
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