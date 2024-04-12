Лунев Иван Дмитриев
Место рождения
Дата рожденияОколо 1680
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1680
Отец: Лунев Дмитрий Макаров
Мать: ?
Рождение ребёнка
Около 1700
Сын: Лунев Семен Иванов
Мать ребёнка: Лунева Евдокия Акимова
Рождение ребёнка
Около 1702
Сын: Лунев Филипп Иванов
Мать ребёнка: Лунева Евдокия Акимова
Рождение ребёнка
Около 1709
Сын: Лунев Михаил Иванов
Мать ребёнка: Лунева Евдокия Акимова
Рождение ребёнка
Около 1713
Дочь: Ксения Иванова
Мать ребёнка: Лунева Евдокия Акимова
Рождение ребёнка
1715
Сын: Лунев Яков Иванов
Мать ребёнка: Лунева Евдокия Акимова
Смерть
Неизвестно
Рязанской Губернии, Егорьевского уезда, Нечаевской волости дер. Тимшино