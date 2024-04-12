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Лунев Иван Дмитриев

Место рождения

Тимшино, Егорьевск, Московская область

Дата рождения

Около 1680

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1680

Отец: Лунев Дмитрий Макаров

Мать: ?

Тимшино, Егорьевск, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1700

Сын: Лунев Семен Иванов

Мать ребёнка: Лунева Евдокия Акимова

Тимшино, Егорьевск, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1702

Сын: Лунев Филипп Иванов

Мать ребёнка: Лунева Евдокия Акимова

Тимшино, Егорьевск, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1709

Сын: Лунев Михаил Иванов

Мать ребёнка: Лунева Евдокия Акимова

Тимшино, Егорьевск, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1713

Дочь: Ксения Иванова

Мать ребёнка: Лунева Евдокия Акимова

Тимшино, Егорьевск, Московская область
Рождение ребёнка
1715

Сын: Лунев Яков Иванов

Мать ребёнка: Лунева Евдокия Акимова

Тимшино, Егорьевск, Московская область
Смерть
Неизвестно
Тимшино, Егорьевск, Московская область
Рязанской Губернии, Егорьевского уезда, Нечаевской волости дер. Тимшино
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