Комина Татьяна Ильинична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Комина Татьяна Ильинична

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

АО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Комин Назар Васильевич

Рождение ребёнка
1880

Сын: Комин Иван Назарович

Отец ребёнка: Комин Назар Васильевич

Рождение ребёнка
09.10.1904

Сын: Комин Михаил Назарович

Отец ребёнка: Комин Назар Васильевич

Покровское, Городецкая волость, Мологский уезд
Смерть
Неизвестно

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