Комина Татьяна Ильинична
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1880
Сын: Комин Иван Назарович
Отец ребёнка: Комин Назар Васильевич
Рождение ребёнка
09.10.1904
Отец ребёнка: Комин Назар Васильевич
Покровское, Городецкая волость, Мологский уезд
Смерть
Неизвестно