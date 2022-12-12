Петряшева Матрона Яковлева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Петряшева Матрона Яковлева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

ДП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
23.05.1904 ст.

Дочь: Мария Михайлова

Отец ребёнка: Петряшев Михаил Федоров

Косково, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS3-5XCM?i=59&cat=1323325
Место жительства
Неизвестно
Косково, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS3-5XCM?i=59&cat=1323325
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Петряшев Михаил Федоров

Смерть
Неизвестно
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