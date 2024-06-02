Рыжков Федор
Место рожденияУльяновская область г. Димитровград
Дата рождения13.02.1748
Дата смерти1789
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.02.1748
Отец: Рыжков Илларион
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Рыжков Борис
Мать ребёнка: Рыжкова (Бирянина) Светлана
Рождение ребёнка
17.08.1783
Сын: Рыжков Василий
Мать ребёнка: Рыжкова (Бирянина) Светлана
Рождение ребёнка
09.11.1783
Дочь: (Рыжкова) Лариса
Мать ребёнка: Рыжкова (Бирянина) Светлана
Смерть
1789