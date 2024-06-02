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Рыжков Федор

Место рождения

Ульяновская область г. Димитровград

Дата рождения

13.02.1748

Дата смерти

1789

Пол

Мужской

Добавил:

МД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.02.1748

Отец: Рыжков Илларион

Мать: Рыжкова (Шестакова) Степанида

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Рыжков Борис

Мать ребёнка: Рыжкова (Бирянина) Светлана

Рождение ребёнка
17.08.1783

Сын: Рыжков Василий

Мать ребёнка: Рыжкова (Бирянина) Светлана

Рождение ребёнка
09.11.1783

Дочь: (Рыжкова) Лариса

Мать ребёнка: Рыжкова (Бирянина) Светлана

Смерть
1789

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