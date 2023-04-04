Медведовский Абрам Леон — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Медведовский Абрам Леон

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1908

Дата смерти

1973

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1911 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1908

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Медведовская (Хадис) Аида

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Медведовская (Хадис) Аида

Рождение ребёнка
1943

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Медведовская (Хадис) Аида

Смерть
1973

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