Медведовский Абрам Леон
Место рожденияНе указано
Дата рождения1908
Дата смерти1973
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1908
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Медведовская (Хадис) Аида
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1943
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Медведовская (Хадис) Аида
Смерть
1973