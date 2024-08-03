Иван Егорович Егоров — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иван Егорович Егоров

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Егорова Антонида Ивановна

Мать ребёнка: Егорова (Маслова) Александра Дмитриевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Егорова Устинья Ивановна

Мать ребёнка: Егорова (Маслова) Александра Дмитриевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Егоров Егор Иванович

Мать ребёнка: Егорова (Маслова) Александра Дмитриевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Егорова (Маслова) Александра Дмитриевна

Смерть
Неизвестно

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