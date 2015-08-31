Нестеренко (Стребкова) Мария Нефедовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.03.1929
Дата смерти31.08.2015
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
12.10.1950
Дочь: Юнгер Галина Александровна
Отец ребёнка: Нестеренко Александр Михайлович
Рождение ребёнка
20.06.1955
Дочь: Шабанова Анна Александровна
Отец ребёнка: Нестеренко Александр Михайлович
Рождение ребёнка
02.03.1960
Сын: Нестеренко Сергей Александрович
Отец ребёнка: Нестеренко Александр Михайлович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
31.08.2015