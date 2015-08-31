Нестеренко (Стребкова) Мария Нефедовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Нестеренко (Стребкова) Мария Нефедовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.03.1929

Дата смерти

31.08.2015

Пол

Женский

Добавил:

СГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.03.1929

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
12.10.1950

Дочь: Юнгер Галина Александровна

Отец ребёнка: Нестеренко Александр Михайлович

Рождение ребёнка
20.06.1955

Дочь: Шабанова Анна Александровна

Отец ребёнка: Нестеренко Александр Михайлович

Рождение ребёнка
02.03.1960

Сын: Нестеренко Сергей Александрович

Отец ребёнка: Нестеренко Александр Михайлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Нестеренко Александр Михайлович

Смерть
31.08.2015
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