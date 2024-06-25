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Сафонов Николай Петрович

Место рождения

Ялба, Уватский муниципальный район, Тюменская область

Дата рождения

1928

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1928

Отец: Софонов Петр Семенович

Мать: Сафонова Фекла Ивановна

Ялба, Уватский муниципальный район, Тюменская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сафонова Августа Павловна

Рождение ребёнка
1952

Дочь: Сафонова Надежда Николаевна

Мать ребёнка: Сафонова Августа Павловна

Ялба, Уватский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
1954

Сын: Сафонов Владимир Николаевич

Мать ребёнка: Сафонова Августа Павловна

Ялба, Уватский муниципальный район, Тюменская область
Смерть
Неизвестно

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