Сафонов Николай Петрович
Место рождения
Дата рождения1928
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1928
Отец: Софонов Петр Семенович
Мать: Сафонова Фекла Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1952
Дочь: Сафонова Надежда Николаевна
Мать ребёнка: Сафонова Августа Павловна
Рождение ребёнка
1954
Сын: Сафонов Владимир Николаевич
Мать ребёнка: Сафонова Августа Павловна
Смерть
Неизвестно