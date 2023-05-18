Панькова (Матыцина) (Матыцина) Ольга
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.09.1972
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
18.08.1994
Сын: Паньков Александр
Отец ребёнка: Паньков Владимир
Магнитогорск
Рождение ребёнка
23.03.2000
Дочь: Елизавета
Отец ребёнка: Паньков Владимир
г. Магнитогорск, Челябинская область, Россия
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Паньков Владимир