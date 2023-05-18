Панькова (Матыцина) (Матыцина) Ольга — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Панькова (Матыцина) (Матыцина) Ольга

Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.09.1972

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1971 г.р.

Дети

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.09.1972

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
18.08.1994

Сын: Паньков Александр

Отец ребёнка: Паньков Владимир

Магнитогорск
Рождение ребёнка
23.03.2000

Дочь: Елизавета

Отец ребёнка: Паньков Владимир

г. Магнитогорск, Челябинская область, Россия
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Паньков Владимир

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