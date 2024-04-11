Светличная (Сметанюк) Людмила Антоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСветличная (Сметанюк) Людмила Антоновна

Светличная (Сметанюк) Людмила Антоновна

avatar

Место рождения

Севастополь, Украинская ССР

Дата рождения

05.10.1938

Пол

Женский

Добавил:

РО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.10.1938

Отец: не указан

Мать: не указана

Севастополь, Украинская ССР
Рождение ребёнка
23.01.1965

Сын: Светличный Сергей Александрович

Отец ребёнка: Светличный Александр Наумович

Вилючинск, Вилючинский ЗАТО, Камчатский край
Рождение ребёнка
14.10.1970

Сын: Светличный Владислав Александрович

Отец ребёнка: Светличный Александр Наумович

Вилючинск, Вилючинский ЗАТО, Камчатский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Светличный Александр Наумович

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close