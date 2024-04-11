Светличная (Сметанюк) Людмила Антоновна
Место рождения
Дата рождения05.10.1938
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.10.1938
Рождение ребёнка
23.01.1965
Сын: Светличный Сергей Александрович
Отец ребёнка: Светличный Александр Наумович
Рождение ребёнка
14.10.1970
Сын: Светличный Владислав Александрович
Отец ребёнка: Светличный Александр Наумович
Бракосочетание
Неизвестно