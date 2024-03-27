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Хуснутдинов Сахаби

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1882

Дата смерти

1959

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882

Отец: Юлдашев Хуснутдин

Мать: Юлдашева Миньямал

Рождение ребёнка
15.07.1915

Сын: Сахабиев Ахат Сахабиевич

Мать ребёнка: Хуснутдинова Гарифа Кабировна

с. Шингальчи, Татарстан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сахабиев Самат Сахабиевич

Мать ребёнка: Хуснутдинова Гарифа Кабировна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Галеева Марьям Сахабиевна

Мать ребёнка: Хуснутдинова Гарифа Кабировна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Аглиуллина Доха Сахабиевна

Мать ребёнка: Хуснутдинова Гарифа Кабировна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сахабиев Ахкам Сахабиевич

Мать ребёнка: Хуснутдинова Гарифа Кабировна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сахабиев Кыям Сахабиевич

Мать ребёнка: Хуснутдинова Гарифа Кабировна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Садыкова Хамдиниса Сахабиевна

Мать ребёнка: Хуснутдинова Гарифа Кабировна

Смерть
1959
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