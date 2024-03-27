Хуснутдинов Сахаби
Место рожденияНе указано
Дата рождения1882
Дата смерти1959
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882
Отец: Юлдашев Хуснутдин
Мать: Юлдашева Миньямал
Рождение ребёнка
15.07.1915
Мать ребёнка: Хуснутдинова Гарифа Кабировна
с. Шингальчи, Татарстан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сахабиев Самат Сахабиевич
Мать ребёнка: Хуснутдинова Гарифа Кабировна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Галеева Марьям Сахабиевна
Мать ребёнка: Хуснутдинова Гарифа Кабировна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Аглиуллина Доха Сахабиевна
Мать ребёнка: Хуснутдинова Гарифа Кабировна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сахабиев Ахкам Сахабиевич
Мать ребёнка: Хуснутдинова Гарифа Кабировна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Хуснутдинова Гарифа Кабировна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Садыкова Хамдиниса Сахабиевна
Мать ребёнка: Хуснутдинова Гарифа Кабировна
Смерть
1959