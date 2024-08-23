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Герасим Андреевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1800

Дата смерти

После 12.03.1834

Пол

Мужской

Отец

Около 1744 г.р.

Мать

Около 1752 г.р.

Жена

Около 1798 г.р.

Дети

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1800

Отец: Андрей Федорович

Мать: Агафья Никитична

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Евфимия

Место жительства
Неизвестно
Чукалы-на-Нуе, Атяшевский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
Около 1823

Сын: Григорий Герасимович

Мать ребёнка: Евфимия

Чукалы-на-Нуе, Атяшевский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
Около 1825

Сын: Матвей Герасимович

Мать ребёнка: Евфимия

Чукалы-на-Нуе, Атяшевский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
Около 1827

Сын: Родион Герасимович

Мать ребёнка: Евфимия

Чукалы-на-Нуе, Атяшевский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
Около 1832

Сын: Савелий Герасимович

Мать ребёнка: Евфимия

Чукалы-на-Нуе, Атяшевский муниципальный район, Республика Мордовия
Смерть
После 12.03.1834

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