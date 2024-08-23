Герасим Андреевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1800
Дата смертиПосле 12.03.1834
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1800
Отец: Андрей Федорович
Мать: Агафья Никитична
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Евфимия
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1823
Сын: Григорий Герасимович
Мать ребёнка: Евфимия
Рождение ребёнка
Около 1825
Сын: Матвей Герасимович
Мать ребёнка: Евфимия
Рождение ребёнка
Около 1827
Сын: Родион Герасимович
Мать ребёнка: Евфимия
Рождение ребёнка
Около 1832
Сын: Савелий Герасимович
Мать ребёнка: Евфимия
Смерть
После 12.03.1834