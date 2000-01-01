Игнатова Фетинья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Игнатова Фетинья

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1852

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1827 г.р.

Мать

1828 г.р.

Муж

1852 г.р.

Дети

Не указаны

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Место
Комментарий
Рождение
1852

Отец: Игнат Парфенов

Мать: Степанова Александра

Бракосочетание
01.11.1870

Муж: Матвей Федоров

Witnesses:По жених. д. Жемайловки (Свищева) Александр Иванов и Левон Акимов; По невест: Андрей Левонов и с-ца Александровского Гавриил Мануйлов
Смерть
Неизвестно
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