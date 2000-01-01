Игнатова Фетинья
Место рожденияНе указано
Дата рождения1852
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1852
Отец: Игнат Парфенов
Мать: Степанова Александра
Бракосочетание
01.11.1870
Муж: Матвей Федоров
Witnesses:По жених. д. Жемайловки (Свищева) Александр Иванов и Левон Акимов; По невест: Андрей Левонов и с-ца Александровского Гавриил Мануйлов
Смерть
Неизвестно