Казаринов Ефим Яковлевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1799
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1799
Отец: Казаринов Яков Федорович
Мать: Казаринова Параскева
Рождение ребёнка
1825
Мать ребёнка: Казаринова Варвара Трофимовна
Рождение ребёнка
1832
Мать ребёнка: Казаринова Варвара Трофимовна
Рождение ребёнка
1836
Дочь: Аграфена Ефимовна
Мать ребёнка: Казаринова Варвара Трофимовна
Рождение ребёнка
1840
Мать ребёнка: Казаринова Варвара Трофимовна
Рождение ребёнка
1846
Сын: Казаринов Кузьма Ефимович
Мать ребёнка: Казаринова Варвара Трофимовна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Яркуль, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно