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Казаринов Ефим Яковлевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1799

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1799

Отец: Казаринов Яков Федорович

Мать: Казаринова Параскева

Рождение ребёнка
1825

Сын: Казаринов Федор Ефимович

Мать ребёнка: Казаринова Варвара Трофимовна

Рождение ребёнка
1832

Сын: Казаринов Семен Ефимович

Мать ребёнка: Казаринова Варвара Трофимовна

Рождение ребёнка
1836

Дочь: Аграфена Ефимовна

Мать ребёнка: Казаринова Варвара Трофимовна

Рождение ребёнка
1840

Сын: Казаринов Михей Ефимович

Мать ребёнка: Казаринова Варвара Трофимовна

Рождение ребёнка
1846

Сын: Казаринов Кузьма Ефимович

Мать ребёнка: Казаринова Варвара Трофимовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Казаринова Варвара Трофимовна

Место жительства
Неизвестно
Яркуль, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно
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