Архипов Федор
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Архипов Илья
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: ?
Мать ребёнка: Архипова Василиса
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Савикова Любовь
Мать ребёнка: Архипова Василиса
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анастасия
Мать ребёнка: Архипова Василиса
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Архипов Петр
Мать ребёнка: Архипова Василиса
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Архипов Александр
Мать ребёнка: Архипова Василиса
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Архипова Василиса
Смерть
Неизвестно