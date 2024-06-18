Евдокия Герасимова 1757 — найти родственников по фамилии на Familio
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Евдокия Герасимова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1757

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЗК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1757

Отец: не указан

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1787

Сын: Павел Михайлов

Отец ребёнка: Михайло Александров

Рождение ребёнка
1788

Сын: Савва Михайлов

Отец ребёнка: Михайло Александров

Рождение ребёнка
1791

Дочь: Афимия (Ефимия) Михайлова

Отец ребёнка: Михайло Александров

Рождение ребёнка
1800

Сын: Кузма Михайлов

Отец ребёнка: Михайло Александров

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