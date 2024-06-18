Евдокия Герасимова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1757
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1757
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1787
Сын: Павел Михайлов
Отец ребёнка: Михайло Александров
Рождение ребёнка
1788
Сын: Савва Михайлов
Отец ребёнка: Михайло Александров
Рождение ребёнка
1791
Дочь: Афимия (Ефимия) Михайлова
Отец ребёнка: Михайло Александров
Рождение ребёнка
1800
Сын: Кузма Михайлов
Отец ребёнка: Михайло Александров