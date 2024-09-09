Калашников Тимофей Егорович
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
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Рождение
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Калашникова Ульяна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Калашникова Анастасия Тимофеевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Калашников Алексей Тимофеевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Калашников Иван Тимофеевич
Мать ребёнка: не указана
Военная служба
05.02.1914 ст.
Служил нестроевым старшего разряда в обозной команде 1-ого Кубанского Генерал-Фельдмаршала Великого Князя Михаила Николаевича полка. Боевые действия: Кёприкейская операция ?, Саракамышская операция. 2... Показать все
Военная награда
30.10.1914 ст.
Серебрянная Георгиевская медаль 4 степени номер 438350
Раскулачивание
Около 1930
В 1946 году семья вернулась в станицу Кармалиновскую
Смерть
Неизвестно