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Калашников Тимофей Егорович

Место рождения

Кармалиновская, Новоалександровский, Ставропольский край

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Калашников Егор Яковлевич

Мать: Масалова Анастасия Ивановна

Кармалиновская, Новоалександровский, Ставропольский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Калашникова Ульяна

Новотроицкая, Изобильненский, Ставропольский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Калашникова Анастасия Тимофеевна

Мать ребёнка: не указана

Новотроицкая, Изобильненский, Ставропольский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Калашников Алексей Тимофеевич

Мать ребёнка: не указана

Новотроицкая, Изобильненский, Ставропольский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Калашников Иван Тимофеевич

Мать ребёнка: не указана

Новотроицкая, Изобильненский, Ставропольский край
Военная служба
05.02.1914 ст.
Служил нестроевым старшего разряда в обозной команде 1-ого Кубанского Генерал-Фельдмаршала Великого Князя Михаила Николаевича полка. Боевые действия: Кёприкейская операция ?, Саракамышская операция. 2... Показать все
Военная награда
30.10.1914 ст.
Серебрянная Георгиевская медаль 4 степени номер 438350
Раскулачивание
Около 1930
В 1946 году семья вернулась в станицу Кармалиновскую
Смерть
Неизвестно

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