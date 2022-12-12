Толстая (Берс) Софья Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Толстая (Берс) Софья Андреевна

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Место рождения

Покровское-Стрешнево, Москва

Дата рождения

03.09.1844

Дата смерти

04.11.1919

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.09.1844

Отец: не указан

Мать: не указана

Покровское-Стрешнево, Москва
Место жительства
С 1862
Ясная Поляна, Щекинский муниципальный район, Тульская область
Место жительства
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
04.11.1919
Ясная Поляна, Щекинский муниципальный район, Тульская область
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