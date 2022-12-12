Толстая (Берс) Софья Андреевна
Место рожденияПокровское-Стрешнево, Москва
Дата рождения03.09.1844
Дата смерти04.11.1919
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.09.1844
Отец: не указан
Мать: не указана
Покровское-Стрешнево, Москва
Место жительства
С 1862
Место жительства
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
04.11.1919