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Амосов Владимир Николаевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.03.1964

Дата смерти

02.09.2014

Пол

Мужской

Отец

Мать

Жена

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Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.03.1964

Отец: Амосов Николай

Мать: Амосова Анна Петровна

Рождение ребёнка
06.06.1990

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Развод
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Елена Владимировна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
02.09.2014
Лебяжье, Лебяжский муниципальный район, Кировская область
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
Лебяжье, Лебяжский муниципальный район, Кировская область
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