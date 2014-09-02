Амосов Владимир Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.03.1964
Дата смерти02.09.2014
ПолМужской
Отец
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.03.1964
Отец: Амосов Николай
Мать: Амосова Анна Петровна
Рождение ребёнка
06.06.1990
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Развод
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Елена Владимировна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
02.09.2014
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно