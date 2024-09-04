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Колпащикова Антонина Ивановна

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Место рождения

Слободской

Дата рождения

1901

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1901

Отец: Иван

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Колпащиков Алексей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Колпащикова Людмила

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
05.09.1926

Сын: Колпащиков Евгений Алексеевич

Отец ребёнка: Колпащиков Алексей

Слободской, город Слободской, Кировская область
Смерть
Неизвестно

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