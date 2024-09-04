Колпащикова Антонина Ивановна
Место рожденияСлободской
Дата рождения1901
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1901
Отец: Иван
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Колпащиков Алексей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Колпащикова Людмила
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
05.09.1926
Сын: Колпащиков Евгений Алексеевич
Отец ребёнка: Колпащиков Алексей
Слободской, город Слободской, Кировская область
Смерть
Неизвестно