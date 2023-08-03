Митрофанов Дмитрий Сергеевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Митрофанова Татьяна Дмитриевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Митрофанова Екатерина Дмитриевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Митрофанов Андрей Дмитриевич
Мать ребёнка: Мария
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мария