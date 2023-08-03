Митрофанов Дмитрий Сергеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМитрофанов Дмитрий Сергеевич

Митрофанов Дмитрий Сергеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Митрофанов Сергей Степанович

Мать: Чернова Надежда Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Митрофанова Татьяна Дмитриевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Митрофанова Екатерина Дмитриевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Митрофанов Андрей Дмитриевич

Мать ребёнка: Мария

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мария

Мы используем куки для улучшения работы сайта.