Мария Степановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1813
Дата смерти23.03.1870 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1813
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1830
Дочь: Афросинья Алексеевна
Отец ребёнка: Алексей Павлович
Рождение ребёнка
Около 1833
Дочь: Федосья Алексеевна
Отец ребёнка: Алексей Павлович
Рождение ребёнка
Около 1838
Дочь: Дарья Алексеевна
Отец ребёнка: Алексей Павлович
Рождение ребёнка
Около 1845
Дочь: Ирина Алексеевна
Отец ребёнка: Алексей Павлович
Рождение ребёнка
21.06.1848 ст.
Дочь: Феврония Алексеевна
Отец ребёнка: Алексей Павлович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Алексей Павлович
Смерть
23.03.1870 ст.
Причина смерти: от горячки
Похороны
25.03.1870 ст.
Белебей, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан