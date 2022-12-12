Мария Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мария Степановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1813

Дата смерти

23.03.1870 ст.

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1811 г.р.

Дети

Добавил:

РЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1813

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1830

Дочь: Афросинья Алексеевна

Отец ребёнка: Алексей Павлович

Рождение ребёнка
Около 1833

Дочь: Федосья Алексеевна

Отец ребёнка: Алексей Павлович

Рождение ребёнка
Около 1838

Дочь: Дарья Алексеевна

Отец ребёнка: Алексей Павлович

Рождение ребёнка
Около 1845

Дочь: Ирина Алексеевна

Отец ребёнка: Алексей Павлович

Рождение ребёнка
21.06.1848 ст.

Дочь: Феврония Алексеевна

Отец ребёнка: Алексей Павлович

Дмитриевка, Елизаветинская волость, Белебеевский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Алексей Павлович

Смерть
23.03.1870 ст.
Дмитриевка, Елизаветинская волость, Белебеевский уезд
Причина смерти: от горячки
Похороны
25.03.1870 ст.
Белебей, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
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