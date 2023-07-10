(Демин-Демина) Александра Семеновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Демин-Демина) Александра Семеновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Около 1997

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ИЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
24.11.1951

Сын: Демин Сергей Николаевич

Отец ребёнка: Демин-Демин Николай Ефимович

Смерть
Около 1997
Красный Сулин, Красносулинский муниципальный район, Ростовская область
Красный Сулин, Красносулинский муниципальный район, Ростовская область
Похороны
Неизвестно
Донлесхоз, Красносулинский муниципальный район, Ростовская область
Донлесхоз, Красносулинский муниципальный район, Ростовская область

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