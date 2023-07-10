(Демин-Демина) Александра Семеновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиОколо 1997
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
24.11.1951
Отец ребёнка: Демин-Демин Николай Ефимович
Смерть
Около 1997
Красный Сулин, Красносулинский муниципальный район, Ростовская область
Красный Сулин, Красносулинский муниципальный район, Ростовская область
Похороны
Неизвестно
Донлесхоз, Красносулинский муниципальный район, Ростовская область
Донлесхоз, Красносулинский муниципальный район, Ростовская область