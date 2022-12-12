Иевлев Владимир Иванович
Место рождения
Дата рождения23.10.1922
Дата смерти25.12.1993
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.10.1922
Отец: не указан
Мать: не указана
Смерть
25.12.1993
Место жительства
По 1993