Иевлев Владимир Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иевлев Владимир Иванович

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Место рождения

Великий Устюг, Великоустюгский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

23.10.1922

Дата смерти

25.12.1993

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.10.1922

Отец: не указан

Мать: не указана

Великий Устюг, Великоустюгский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
25.12.1993
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
По 1993
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
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