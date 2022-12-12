Пильняк (Вогау) Борис Андреевич
Место рождения
Дата рождения29.09.1894
Дата смерти21.04.1938
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.09.1894
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1894 по 1924
Место жительства
С 1924 по 1938
Смерть
21.04.1938