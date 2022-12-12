Пильняк (Вогау) Борис Андреевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пильняк (Вогау) Борис Андреевич

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Место рождения

Можайск, Можайский, Московская область

Дата рождения

29.09.1894

Дата смерти

21.04.1938

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.09.1894

Отец: не указан

Мать: не указана

Можайск, Можайский, Московская область
Место жительства
С 1894 по 1924
Можайск, Можайский, Московская область
Место жительства
С 1924 по 1938
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
21.04.1938
Москва, город федерального значения Москва
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