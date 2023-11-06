Омаров Омар
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти2018
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Развод
Неизвестно
Бракосочетание
1970
Рождение ребёнка
29.12.1970
Сын: Омаров Валерий
Мать ребёнка: Омарова (Дульева) Валентина
Рождение ребёнка
28.11.1975
Дочь: Княжанская (Омарова) Ольга
Мать ребёнка: Омарова (Дульева) Валентина
Смерть
2018
Похороны
Неизвестно