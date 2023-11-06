Омаров Омар — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Омаров Омар

Место рождения

Акуша, Акушинский муниципальный район, Республика Дагестан

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

2018

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1949 г.р.

Дети

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Акуша, Акушинский муниципальный район, Республика Дагестан
Развод
Неизвестно

Жена: Омарова (Дульева) Валентина

Бракосочетание
1970

Жена: Омарова (Дульева) Валентина

Новочеркасск, город Новочеркасск, Ростовская область
Рождение ребёнка
29.12.1970

Сын: Омаров Валерий

Мать ребёнка: Омарова (Дульева) Валентина

Новочеркасск, город Новочеркасск, Ростовская область
Рождение ребёнка
28.11.1975

Дочь: Княжанская (Омарова) Ольга

Мать ребёнка: Омарова (Дульева) Валентина

Смерть
2018
Похороны
Неизвестно

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