Загорская (Филимонова) Анисья Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1771
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1771
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1797
Сын: Загорский Иван Стефанович
Отец ребёнка: Загорский Стефан Логгинович
Рождение ребёнка
1798
Сын: Загорский Тимофей Стефанович
Отец ребёнка: Загорский Стефан Логгинович
Рождение ребёнка
1800
Дочь: (Загорская) Елена Стефановна
Отец ребёнка: Загорский Стефан Логгинович