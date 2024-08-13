Загорская (Филимонова) Анисья Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЗагорская (Филимонова) Анисья Федоровна

Загорская (Филимонова) Анисья Федоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1771

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1771

Отец: не указан

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1797

Сын: Загорский Иван Стефанович

Отец ребёнка: Загорский Стефан Логгинович

Рождение ребёнка
1798

Сын: Загорский Тимофей Стефанович

Отец ребёнка: Загорский Стефан Логгинович

Рождение ребёнка
1800

Дочь: (Загорская) Елена Стефановна

Отец ребёнка: Загорский Стефан Логгинович

Мы используем куки для улучшения работы сайта.