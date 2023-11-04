Первухина (Шиляева) Юлия Анатольевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПервухина (Шиляева) Юлия Анатольевна

Первухина (Шиляева) Юлия Анатольевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ФГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Шиляев Анатолий Максимович

Мать: Шиляева (Суворова) Елена Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Первухин Тимофей Максимович

Отец ребёнка: Первухин Максим

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Первухин Кирилл Максимович

Отец ребёнка: Первухин Максим

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Первухина Ульяна Максимовна

Отец ребёнка: Первухин Максим

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Первухин Максим

Мы используем куки для улучшения работы сайта.