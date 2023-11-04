Первухина (Шиляева) Юлия Анатольевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Первухин Тимофей Максимович
Отец ребёнка: Первухин Максим
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Первухин Кирилл Максимович
Отец ребёнка: Первухин Максим
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Первухина Ульяна Максимовна
Отец ребёнка: Первухин Максим
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Первухин Максим