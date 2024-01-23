Саломатина (Зарубина) Феона Харитонова
Место рождения
Дата рождения27.12.1866 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.12.1866 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
25.08.1893 ст.
Отец ребёнка: Саломатин Петр Никифоров
Рождение ребёнка
21.08.1896 ст.
Отец ребёнка: Саломатин Петр Никифоров
Смерть
Неизвестно