Саломатина (Зарубина) Феона Харитонова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Саломатина (Зарубина) Феона Харитонова

Место рождения

Задне-Пилево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

27.12.1866 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1867 г.р.

Дети

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Место
Комментарий
Рождение
27.12.1866 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Задне-Пилево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Саломатин Петр Никифоров

Рождение ребёнка
25.08.1893 ст.

Сын: Саломатин Иван Петров

Отец ребёнка: Саломатин Петр Никифоров

Задне-Пилево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
21.08.1896 ст.

Сын: Саломатин Павел Петров

Отец ребёнка: Саломатин Петр Никифоров

Задне-Пилево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Смерть
Неизвестно

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