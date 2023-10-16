Мария Никифоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мария Никифоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.01.1894

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.01.1894

Отец: Никифор

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Батраков Тимофей Степанович

Рождение ребёнка
1918

Сын: Батраков Пётр Тимофеевич

Отец ребёнка: Батраков Тимофей Степанович

Рождение ребёнка
1921

Сын: Батраков Александр Тимофеевич

Отец ребёнка: Батраков Тимофей Степанович

Рождение ребёнка
1924

Сын: Батраков Николай Тимофеевич

Отец ребёнка: Батраков Тимофей Степанович

Озерки, Пильнинский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
19.12.1928

Дочь: (Батракова) Евдокия Тимофеевна

Отец ребёнка: Батраков Тимофей Степанович

Озерки, Пильнинский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
Неизвестно

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