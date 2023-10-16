Мария Никифоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.01.1894
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.01.1894
Отец: Никифор
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1918
Отец ребёнка: Батраков Тимофей Степанович
Рождение ребёнка
1921
Сын: Батраков Александр Тимофеевич
Отец ребёнка: Батраков Тимофей Степанович
Рождение ребёнка
1924
Сын: Батраков Николай Тимофеевич
Отец ребёнка: Батраков Тимофей Степанович
Рождение ребёнка
19.12.1928
Дочь: (Батракова) Евдокия Тимофеевна
Отец ребёнка: Батраков Тимофей Степанович
Смерть
Неизвестно