Акилина Федорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Акилина Федорова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1753

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1751 г.р.

Дети

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1753

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Федор Петров

Рождение ребёнка
1771

Дочь: Стефанида Федорова

Отец ребёнка: Федор Петров

Рождение ребёнка
1772

Сын: Афанасий Федоров

Отец ребёнка: Федор Петров

Рождение ребёнка
1774

Дочь: Евдокия Федорова

Отец ребёнка: Федор Петров

Рождение ребёнка
1776

Дочь: Екатерина Федорова

Отец ребёнка: Федор Петров

Рождение ребёнка
1780

Сын: Иван Федоров

Отец ребёнка: Федор Петров

Иван Федорович (1780 — 1818) Родился в семье дьячка села Фоминского Даниловского уезда Федора Петровича. Служил дьячком в том же селе. Утонул в 1818 году. Жена его Евдокия Андреевна (1781-?). Дети: Ал... Показать все
Рождение ребёнка
1784

Сын: Петр Федоров

Отец ребёнка: Федор Петров

Смерть
Неизвестно

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