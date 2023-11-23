Акилина Федорова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1753
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1753
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Федор Петров
Рождение ребёнка
1771
Дочь: Стефанида Федорова
Отец ребёнка: Федор Петров
Рождение ребёнка
1772
Сын: Афанасий Федоров
Отец ребёнка: Федор Петров
Рождение ребёнка
1774
Дочь: Евдокия Федорова
Отец ребёнка: Федор Петров
Рождение ребёнка
1776
Дочь: Екатерина Федорова
Отец ребёнка: Федор Петров
Рождение ребёнка
1780
Сын: Иван Федоров
Отец ребёнка: Федор Петров
Иван Федорович (1780 — 1818) Родился в семье дьячка села Фоминского Даниловского уезда Федора Петровича. Служил дьячком в том же селе. Утонул в 1818 году. Жена его Евдокия Андреевна (1781-?). Дети: Ал... Показать все
Рождение ребёнка
1784
Сын: Петр Федоров
Отец ребёнка: Федор Петров
Смерть
Неизвестно