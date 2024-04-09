Анастасия Яковлева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анастасия Яковлева

Место рождения

Фомино, Гусь-Хрустальный муниципальный район, Владимирская область

Дата рождения

Около 1745

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Около 1776 г.р.
Около 1777 г.р.
Около 1778 г.р.
Около 1780 г.р.
Около 1783 г.р.

Добавил:

ДБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1745

Отец: не указан

Мать: не указана

Фомино, Гусь-Хрустальный муниципальный район, Владимирская область
Работа или профессия
Неизвестно
крепостная Федора Федоровича Уварова взята по отпускной
Рождение ребёнка
Около 1776

Сын: Алексей Козмин

Отец ребёнка: Козьма Евдокимов

Рождение ребёнка
Около 1777

Дочь: Наталья Козмина

Отец ребёнка: Козьма Евдокимов

Рождение ребёнка
Около 1778

Дочь: Анисья Козмина

Отец ребёнка: Козьма Евдокимов

Рождение ребёнка
Около 1780

Дочь: Софья Козмина

Отец ребёнка: Козьма Евдокимов

Рождение ребёнка
Около 1783

Дочь: Марфа Козмина

Отец ребёнка: Козьма Евдокимов

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