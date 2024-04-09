Анастасия Яковлева
Место рождения
Дата рожденияОколо 1745
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1745
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
крепостная Федора Федоровича Уварова взята по отпускной
Рождение ребёнка
Около 1776
Сын: Алексей Козмин
Отец ребёнка: Козьма Евдокимов
Рождение ребёнка
Около 1777
Дочь: Наталья Козмина
Отец ребёнка: Козьма Евдокимов
Рождение ребёнка
Около 1778
Дочь: Анисья Козмина
Отец ребёнка: Козьма Евдокимов
Рождение ребёнка
Около 1780
Дочь: Софья Козмина
Отец ребёнка: Козьма Евдокимов
Рождение ребёнка
Около 1783
Дочь: Марфа Козмина
Отец ребёнка: Козьма Евдокимов