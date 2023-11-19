Кожеко Александр Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кожеко Александр Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.08.1955

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЭК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.08.1955

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
24.06.1977

Дочь: Кожеко Эмилия Александровна

Мать ребёнка: Кожеко Рыдевская Вера Алексеевна

Рождение ребёнка
24.10.1982

Сын: Кожеко Сергей Александрович

Мать ребёнка: Кожеко Рыдевская Вера Алексеевна

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