Кожеко Александр Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения26.08.1955
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.08.1955
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
24.06.1977
Дочь: Кожеко Эмилия Александровна
Мать ребёнка: Кожеко Рыдевская Вера Алексеевна
Рождение ребёнка
24.10.1982
Сын: Кожеко Сергей Александрович
Мать ребёнка: Кожеко Рыдевская Вера Алексеевна