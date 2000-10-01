Шепелев Никита Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шепелев Никита Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.10.2000

Пол

Мужской

Отец

1975 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ЮП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.10.2000

Отец: Шепелев Михаил Васильевич

Мать: не указана

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