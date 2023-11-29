Иванова Акилина Ивановна
Место рождения
Дата рождения1832
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
?.05.1860
Сын: Иванов Корнилий Зиновьевич
Отец ребёнка: Иванов Зиновий Федорович
Рождение ребёнка
1871
Дочь: Попова (Иванова) Елизавета Зиновьева
Отец ребёнка: Иванов Зиновий Федорович
Рождение ребёнка
06.06.1871
Дочь: Ефимова (Иванова) Раиса Зиновьевна
Отец ребёнка: Иванов Зиновий Федорович
Рождение ребёнка
25.12.1872
Дочь: (Иванова) Клавдия Зиновьевна
Отец ребёнка: Иванов Зиновий Федорович
Смерть
Неизвестно