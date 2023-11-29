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Иванова Акилина Ивановна

Место рождения

Воткинск, город Воткинск, Удмуртская Республика

Дата рождения

1832

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ММ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832

Отец: не указан

Мать: не указана

Воткинск, город Воткинск, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
?.05.1860

Сын: Иванов Корнилий Зиновьевич

Отец ребёнка: Иванов Зиновий Федорович

Воткинск, город Воткинск, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1871

Дочь: Попова (Иванова) Елизавета Зиновьева

Отец ребёнка: Иванов Зиновий Федорович

Воткинск, город Воткинск, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
06.06.1871

Дочь: Ефимова (Иванова) Раиса Зиновьевна

Отец ребёнка: Иванов Зиновий Федорович

Воткинск, город Воткинск, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
25.12.1872

Дочь: (Иванова) Клавдия Зиновьевна

Отец ребёнка: Иванов Зиновий Федорович

Смерть
Неизвестно

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