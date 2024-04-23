Провалова (Гужова) Мария Павловна
Место рождения
Дата рождения23.03.1909 ст.
Дата смерти16.08.1977
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.03.1909 ст.
Бракосочетание
До 1930
Рождение ребёнка
1930
Сын: Провалов Николай Александрович
Отец ребёнка: Провалов Александр Филиппович
Рождение ребёнка
1933
Сын: Провалов Виктор Александрович
Отец ребёнка: Провалов Александр Филиппович
Рождение ребёнка
22.05.1937
Сын: Провалов Валентин Александрович
Отец ребёнка: Провалов Александр Филиппович
Рождение ребёнка
08.11.1938
Сын: Провалов Василий Александрович
Отец ребёнка: Провалов Александр Филиппович
Рождение ребёнка
24.10.1941
Сын: Провалов Анатолий Александрович
Отец ребёнка: Провалов Александр Филиппович
Рождение ребёнка
15.06.1946
Сын: Провалов Юрий Александрович
Отец ребёнка: Провалов Александр Филиппович
Рождение ребёнка
07.05.1949
Дочь: (Провалова) Лидия Александровна
Отец ребёнка: Провалов Александр Филиппович
Бракосочетание
01.02.1966
Марии Павловне было 56 лет
Смерть
16.08.1977