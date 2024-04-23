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Провалова (Гужова) Мария Павловна

Место рождения

Красный Бор, Вешкаймский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

23.03.1909 ст.

Дата смерти

16.08.1977

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.03.1909 ст.

Отец: Гужов Павел Матвеевич

Мать: Гужова (Катанова) Степанида Игнатьевна

Красный Бор, Вешкаймский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
До 1930

Муж: Провалов Александр Филиппович

Красный Бор, Вешкаймский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1930

Сын: Провалов Николай Александрович

Отец ребёнка: Провалов Александр Филиппович

Красный Бор, Вешкаймский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1933

Сын: Провалов Виктор Александрович

Отец ребёнка: Провалов Александр Филиппович

Красный Бор, Вешкаймский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
22.05.1937

Сын: Провалов Валентин Александрович

Отец ребёнка: Провалов Александр Филиппович

Красный Бор, Вешкаймский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
08.11.1938

Сын: Провалов Василий Александрович

Отец ребёнка: Провалов Александр Филиппович

Красный Бор, Вешкаймский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
24.10.1941

Сын: Провалов Анатолий Александрович

Отец ребёнка: Провалов Александр Филиппович

Красный Бор, Вешкаймский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
15.06.1946

Сын: Провалов Юрий Александрович

Отец ребёнка: Провалов Александр Филиппович

Красный Бор, Вешкаймский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
07.05.1949

Дочь: (Провалова) Лидия Александровна

Отец ребёнка: Провалов Александр Филиппович

Красный Бор, Вешкаймский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
01.02.1966

Муж: Провалов Александр Филиппович

Красный Бор, Вешкаймский муниципальный район, Ульяновская область
Марии Павловне было 56 лет
Смерть
16.08.1977
Красный Бор, Вешкаймский муниципальный район, Ульяновская область

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